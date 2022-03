Addio a Reef, il cane bagnino eroe del Garda protagonista del film Superpower Dogs

«I veri eroi rimangono per sempre nei nostri cuori». E Reef, la cagnolona bagnino del Garda morta in queste ore, come indicato nel tenero messaggio della SICS, la Scuola Italiana di Cani da Salvataggio, un'eroina lo è stata per davvero. Meraviglioso esemplare di Terranova, nel corso degli anni Reef era stata protagonista di innumerevoli missioni di salvataggio. Sapeva lanciarsi da un elicottero con la medesima naturalezza con la quale si destreggiava tra gommoni e natanti.

Reef, stella del cinema

Coraggio e destrezza fuori dal comune che l'avevano portata persino a divenire una stella del cinema internazionale. Nel 2018, infatti, era stata tra i protagonisti del film Superpower Dogs. Un mondo liquido, quello di Reef, come quello del Garda dove aveva operato e dove, oggi, tutti ricordano con affetto e commozione la cagnolona di Toscolano Maderno che aveva vegliato su tutti, bagnanti e natanti, perché potessero vivere quelle acque in sicurezza. "Grazie veramente Reef, per i sette fantastici anni passati insieme", hanno scritto commossi i compagni umani della Terranova. Un grazie che sta facendo il giro del mondo.