Orso, leone e tigre rinchiusi nella stessa gabbia di un seminterrato: «Da cuccioli hanno sofferto, ora sono migliori amici»

Questa è la storia di un orso, un leone e una tigre che sono diventati amici quando erano cuccioli: ma erano rinchiusi nella stessa gabbia.

Orso, leone e tigre: strani amici

La storia raccontata sulle pagine del The Mirror ha commosso gli utenti social di tutto il mondo. L'orso, il leone e la tigre, che da cuccioli sono stati salvati dal seminterrato di uno spacciatore che li maltrattava, hanno stretto un'amicizia indissolubile. Quando sono stati salvati dalle autorità, sono stati trovati "abbracciati" l'uno all'altro. I tre animali sono stati portati al Noah's Ark Animal Sanctuary, un rifugio per animali senza scopo di lucro a Locust Grove, in Alabama in cui gli operatori si occupano di varie specie salvate da maltrattamenti. L'orso, la tigre e il leone hanno condiviso così tanti momenti insieme che è stato praticamente impossibile separarli, proprio per questo, è stato deciso di lasciarli vivere serenamente tutti insieme. Il Mirror riporta che tutti gli addetti ai lavori si divertivano a guardarli mentre giocavano o si pulivano a vicenda, proprio come fanno i cuccioli di una stessa cucciolata. La storia dei tre animali ha scaldato il cuore degli utenti social.

La bella storia di amicizia fra tre animali completamente diversi tra di loro ha commosso milioni di utenti che sui social hanno commentato: «Se gli umani fossero come gli animali, il mondo sarebbe un posto migliore» oppure «Tutti dovrebbero prendere esempio da questo orso, questa tigre e questo leone».