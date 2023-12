Lupa uccisa e sventrata ad Albenga, indagine dei carabinieri dopo l'autopsia

Una lupa uccisa e sventrata. I carabinieri indagano per scoprire chi ha ucciso l'animale a Campochiesa, frazione di Albenga (Savona), lasciando poi il corpo a lato di una strada. È stata trovata da un passante che ha chiamato i carabinieri forestali che hanno recuperato l'animale ucciso e lo hanno consegnato all'Istituto zooprofilattico per le analisi.

Non ci sono invece, al momento, elementi per seguire la pista di una azione fatta da eventuali affiliati a sette sataniche. La barbarie, come è stata definita da chi ha dato l'allarme, potrebbe essere riconducibile al clima di tensione degli ultimi mesi, dopo diversi avvistamenti per strada e vicino alle case di lupi che in alcune occasioni hanno anche attaccato e ucciso animali domestici, ultimo il cane di compagnia di una signora rimasta sconvolta. Gli avvistamenti sono in crescita in diverse aree delle montagne liguri. Il lupo non rappresenta un pericolo per l'uomo, non sono stati documentati attacchi agli umani ricordano gli osservatori, ma è bene fare attenzione se si ha con sé il proprio cane e tenere al sicuro di notte i propri animali domestici.