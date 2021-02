Leone entra in hotel saltando oltre il cancello: il video diventa virale

Il filmato delle telecamere di sicurezza di un hotel di Junagadh, in India, sicuramente fa preoccupare chi non ha mai avuto un faccia a faccia con un leone. Eppure sembra che il tu per tu con il re della foresta sia cosa normale da quelle parti. Il balzo dell’animale oltre il cancello chiuso, e il suo ingresso nel cortile dell’hotel, ha però fatto il giro di internet.

A condividere il filmato è stato un un utente di Twitter, Udayan Kachchhi, che ha sottolineato come da quelle parti, vicini al Gir Lion Sanctuary, avere a che fare con un leone asiatico sia cosa davvero normale. Quella zona, infatti, è l’ultima al mondo dove vive questa particolare specie di felino.

Le riprese vengono dall’Hotel Sarovar Portico, che si trova in un’area trafficata di Juanagadh, proprio di fronte alla stazione ferroviaria.

Due sono i video virali: in uno, il leone entra (l’orologio della camera di vigilanza segna le 5 e 3 minuti del mattino). Nell’altro, dopo una visita durata poco meno di un minuto, fa lo stesso salto e va via, lungo la strada.

Ultimo aggiornamento: 19:01

