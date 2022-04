Influenza aviaria, allarme in Nord America: gli zoo del Nord America isolano gli uccelli (e si salvano solo i pinguini)

Gli zoo di tutto il Nord America stanno cercando di isolare i loro uccelli per proteggerli dall'influenza aviaria, ritenuta altamente contagiosa e potenzialmente mortale. Per questo motivo i pinguini potrebbero essere gli unici esemplari che i visitatori di molti zoo potranno vedere: loro sono già tenuti all'interno e di solito protetti dietro un vetro, rendendo più difficile il contagio.

APPROFONDIMENTI SALUTE Usa, cresce la paura per l'influenza aviaria: in Iowa uccisi... ITALIA Aviaria, due focolai a Prato sotto sorveglianza della Asl. I... L'ALLARME Influenza aviaria, record di casi nel 2021 (e aumento del 462%). Gli... AVIARIA. ABBATTUTI GLI AMATI CIGNI DELLA REGINA ELISABETTA. IL CENTRO DI RECUPERO: Influenza aviaria, abbattuti i cigni della Regina Elisabetta:... L'INFLUENZA Aviaria, strage di gru in Israele: 7mila esemplari morti in Galilea.... MONDO Danimarca, pinguini vaccinati contro l'influenza aviaria

Quasi 23 milioni di polli e tacchini sono già stati uccisi negli Stati Uniti per limitare la diffusione del virus - spiega Associated Press - e gli zoo stanno lavorando per evitare che i loro uccelli subiscano la stessa sorte. Sarebbe una vera e propria tragedia per gli zoo dover uccidere una delle specie in via di estinzione o minacciate nelle loro cure. «Sarebbe estremamente devastante - ha detto Maria Franke, che è la responsabile della scienza del benessere allo zoo di Toronto, che ha meno di due dozzine di uccelli canori di Shrike caretta che sta allevando con la speranza di reintrodurli in natura - Ci prendiamo una cura straordinaria e il benessere dei nostri animali è la cosa più importante».

I lavoratori dello zoo di Toronto stanno aggiungendo tetti ad alcune "abitazioni" di uccelli all'aperto e ricontrollando le reti che circondano i recinti per assicurarsi che tengano fuori gli uccelli selvatici.

L'allarme influenza aviaria

Gli uccelli eliminano il virus attraverso i loro escrementi e le secrezioni nasali. Gli esperti spiegano che può essere diffuso attraverso attrezzature, vestiti, stivali e veicoli contaminati che trasportano rifornimenti. Finora non sono stati segnalati focolai negli zoo, ma sono stati trovati uccelli selvatici morti che avevano l'influenza. Ad esempio, un'anatra selvatica è morta in un'area dietro le quinte dello zoo di Blank Park a Des Moines, in Iowa. In alcuni zoo, i funzionari richiedono ai dipendenti di indossare stivali puliti e indumenti protettivi prima di entrare nelle aree degli uccelli.

I funzionari hanno spiegato che l'influenza aviaria non mette a rischio la sicurezza della carne o delle uova né rappresenta un rischio significativo per la salute umana. Non sono ammessi uccelli infetti nell'approvvigionamento alimentare e una corretta cottura di pollame e uova uccide batteri e virus. Nessun caso umano è stato trovato al momento negli Stati Uniti, secondo un'analisi dei Centers for Disease Control and Prevention.