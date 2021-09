Covid, contagiati 13 gorilla dello zoo di Atlanta: Ozzie, 60 anni, rischia di morire

Il Covid non fa sconti nemmeno ai gorilla. Tredici esemplari che vivono nello zoo di Atlanta, nello Stato della Georgia, hanno contratto il coronavirus: lo ha reso noto lo zoo, riporta il Guardian, secondo cui gli animali sono stati contagiati probabilmente da un custode.

Gorilla contagiati

Tra i gorilla malati c'è anche Ozzie, un maschio di 60 anni considerato particolarmente a rischio. In un comunicato pubblicato sul suo sito web lo zoo ha spiegato che il custode in questione è vaccinato contro il Covid, è asintomatico e indossava dispositivi di protezione individuale quando è entrato in contatto con gli animali.

Vaccino

Oltre ai gorilla verranno vaccinati contro il Covid altri animali, come gli orangutanghi, le tigri e i leoni. Lo scorso febbraio gli otto gorilla dello zoo di San Diego hanno contratto il Covid - incluso un esemplare di 49 anni - ma sono guariti nel giro di qualche settimana.