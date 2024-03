Gli elefanti asiatici seppelliscono i loro piccoli: la scoperta in India

Gli elefanti asiatici sono stati documentati per la prima volta nell'atto di seppellire deliberatamente i corpi dei loro piccoli. Questa scoperta scientifica, unica nel suo genere, proviene dalle piantagioni di tè nel nord del Bengala, in India, dove sono stati trovati cinque cuccioli di elefante sepolti in fossati di drenaggio, con le zampe e le gambe sporgenti dal terreno. Le impronte e le feci di diverse dimensioni intorno ai siti di sepoltura indicano che membri del branco di tutte le età hanno contribuito ai rituali di sepoltura. I guardiani notturni delle piantagioni hanno riportato inoltre forti vocalizzazioni da parte degli elefanti, a volte prolungate per 30-40 minuti, prima che il branco lasciasse l'area.

Secondo Akashdeep Roy dell'Istituto Indiano di Istruzione e Ricerca Scientifica di Pune e Parveen Kaswan del Servizio Forestale Indiano, questi suoni potrebbero significare il lutto, mostrando un comportamento di aiuto e compassione durante le sepolture.

Gli elefanti sono noti per il loro comportamento sociale e cooperativo, ma in precedenza la sepoltura dei cuccioli era stata solo brevemente studiata negli elefanti africani, rimanendo inesplorata nei loro "cugini" asiatici. È noto che gli

elefanti selvatici sia in Africa che in Asia visitano le carcasse in diversi momenti così come si visita una tomba, ma questo studio ha rilevato comportamenti nettamente diversi rispetto a quelli già noti.