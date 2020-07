Operai rifanno le strisce sulla strada e passano sopra al gatto verniciandolo

Le immagini parlano da sole. Raccontano di un lavoro di rifacimento della segnalitica orizzontale lungo una strada di campagna che ha lasciato esterrefatti automobilisti e passanti. Siamo a Calopar, piccolo comune di poco meno di 4mila anime nel distretto di Dolj, in Romania.

Non c'è molto traffico, anche perchè gli operai addetti alla manutenzione stradale sono al lavoro: devono verniciare la striscia bianca continua che separa la carreggiata. Così, in men che non si dica, accendono i motori delle macchine e partono. Il lavoro procede spedito. Talmente veloce che non si accorgono di un povero gatto che, ormai morto e steso sull'asfalto, probabile vittima di un investimento, si trova proprio al centro della strada.

Non è chiaro se gli addetti alla manutenzione, non abbiano fatto caso al povero animale. Fatto sta che il getto di vernice, come illustrato dalla triste immagine diffusa sui social da Tudor-Tim Ionescu, lo colpisce in pieno verniciandolo, come fosse stato un mucchio di foglie portato dal vento. Come fosse stato niente.

Ultimo aggiornamento: 21:19

