Gatto percorre 19 km per tornare a casa, ma i padroni vogliono fargli l'iniezione letale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diciannove chilometri per tornare a casa da una famiglia che non lo voleva. Il gatto Toby, sette anni, era stato portato lontano e affidato ad altre persone, e ha camminato da solo per 19 chilometri per ritrovare i suoi padroni. Che però non lo volevano, tanto che lo hanno portato in un rifugio chiedendo di fargli l'iniezione letale. Per fortuna, grazie alle condivisioni su Facebook, il gatto Toby ha poi trovato una nuova casa dove potrà vivere felice e senza paura di essere abbandonato.