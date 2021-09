Il paese dei gatti scomparsi, 50 da inizio maggio. «Tutti randagi, nessuno di razza»

Spariscono nel nulla, a volte anche due o tre nelle stesse ore, eppure a Lesignano Bagni nessuno riesce a trovare una ragione per la loro sparizione. Nel paese in provincia di Parma sono ad oggi 50 i gatti di cui non si hanno più traccia da inizio maggio. Un mistero che inizia a preoccupare gli abitanti della zona.

APPROFONDIMENTI MARCHE Elefante del circo muore a Fabriano, l'amico disperato lo piange... GENTE DI ROMA I gatti e le donatrici di mici: lo scontro tra libertarie e... ANIMALI Cantanti cani, forse questo batte tutti LOMBARDIA Gatto trafitto e ucciso da una freccia a Bergamo. Ira associazioni:...

Gatti scomparsi, nessuno di razza

Non sono di razza con un prezioso pedigree ma semplici gatti di casa. Eppure in 50 sono scomparsi dall'inizio dell'estate dalle abitazioni dei residenti della zona di Santa Maria del Piano, nel comune di Lesignano Bagni, centro della provincia di Parma. A raccogliere la denuncia di una veterinaria della zona che sta mettendo insieme, da fine maggio, le segnalazioni, è stata la Gazzetta di Parma. «A scomparire sono tutti gatti di proprietà, abituati a stare in casa e fare qualche incursione nel giardino prima di rientrare», racconta la dottoressa Luana Giusti. Escluso il movente del furto per rivenderli, visto che si tratta di gatti comuni, non si tratta nemmeno di incidenti stradali, visto che nessuno degli animali scomparso è stato poi ritrovato, né vivo né morto.

«Capita quasi sempre di sera - racconta ancora la veterinaria Luana Giusti - a volte ne spariscono anche due o tre nelle stesse ore. Ma nessuno è mai riuscito a vedere nulla di strano». Qualche anno fa, sempre in zona, era stata individuata una persona dai carabinieri che rubava i gatti per gli allenamenti dei cani da combattimento. Ma la pista non sembra poter essere ricondotta alle sparizioni di questa estate. Sulla vicenda ora indagano anche carabinieri, forestale e la polizia locale.

Afghanistan, le truppe britanniche salvano 170 tra cani e gatti: «E ora troveranno una famiglia»