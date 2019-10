Sei elefanti morti annegati per salvare un cucciolo caduto in acqua

Già in passato ci sono stati incidenti simili nella stessa cascata, conosciuta localmente come Haew Narok (Hell's Fall). Nel 1992 vi annegarono un gruppo di otto elefanti. Edwin Wiek, il fondatore della Wildlife Friends Foundation thailandese, ha dichiarato che gli elefanti che ora sono in difficoltà, avranno difficoltà a sopravvivere perché questi sono animali che per nutrirsi e vivere fanno conto l'uno sull'altro.

Six wild elephants found dead at "Haew Narok Waterfall" in Thailand, at the same place where it happened as well in 1992. pic.twitter.com/naXD9ubttP