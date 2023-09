Cobra reale attacca una donna mentre cucina all'aperto, lei si salva per pochi centimetri: il video choc

In alcuni paesi del mondo, l'incontro ravvicinato con un animale pericoloso come un cobra, è un'eventualità non così rara. La Thailandia è uno di quei posti dove può accadere, come documenta un video diffuso sui social in cui una donna che stava cucinando all'aperto, è stata attaccata da un cobra reale di grandi dimensioni.

Cobra all'attacco

La donna stava preparando la cena fuori dalla casa di famiglia quando, si vede dal filmato, alle sue spalle striscia un lungo cobra che si avvicina e finisce per sfiorarle i piedi.

Il cobra reale con un solo morso può uccidere la sua preda, anche un essere umano. Il serpente mortale scivola tra le sue gambe, prima di girarsi ed impennarsi, mentre si mette in posa di attacco e sta per colpire la donna, che invece, riesce ad allontanarsi quando il rettile è a pochi centimetri da lei.

La donna si salva

La donna fugge gridando ed il cobra striscia dalla parte opposta, mancando la sua preda umana, che per fortuna è riuscita a salvarsi da un attacco, che avrebbe potuto ucciderla.