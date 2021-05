Aidaa: «In Italia ogni anno 3.000 cani e gatti muoiono per maltrattamenti»

«In Italia ogni anno 3.000 cani e gatti muoiono per maltrattamenti». Lo denuncia l'Associazione italiana difesa animali ed ambiente Aidaa. «Se sentite un cane o un gatto o un qualunque altro animali piangere ripetutamente o se sapete che il vostro vicino o chiunque altro sottopone un animale a torture o lo tratta in maniera inadeguata, tenendolo in condizioni disumane, non aspettate che succeda l'irreparabile non voltatevi dall'altra parte per paura o codardia, ma intervenite chiamando le forze dell'ordine o le associazioni protezionistiche o le guardie ecozoofile», scrive l'associazione in una nota.

«Il vostro semplice gesto di una telefonata potrebbe salvare la vita a una creatura maltrattata che spesso non può difendersi dall'orrore dei suoi aguzzini umani. La vicenda del piccolo cane di Genova morto in casa per i maltrattamenti tra l'indifferenza dei condomini del quartiere che hanno chiamato i volontari solo quando il cane era già morto ci faccia riflettere - continua la nota - perchè dai dati in nostro possesso sono oltre 3.000 i cani e gatti che muoiono di maltrattamento o di stenti tra le mura domestiche delle case italiane anche a causa del fatto che i vicini e i condomini che conoscono quei maltrattamenti, tacciono o denunciano in ritardo».