è un grande amante degli animali, soprattutto dei, e questo non è un mistero. È noto anche il suo impegno come testimonial delle battaglie al, ma questa volta il cantante pontino ha deciso di lanciare un nuovo appello su Instagram, attraverso un post e una storia. «questo:. Mi promettete che ogni tanto, se e quando potete, darete una mano a unvicino casa vostra?», si legge sul profilo di Tiziano Ferro.Il messaggio è stato pubblicato anche in inglese e in spagnolo, allo scopo di sensibilizzare i fan di tutto il mondo. Nelle foto pubblicate su Instagram, si vedecoccolare i suoi due cani. L'del cantante è di lunga data: già nel 2012, ad esempio, Tiziano Ferro si era schierato accanto alla Lega Anti Vivisezione nella battaglia per salvare i beagle di Green Hill, ma aveva anche devoluto in beneficenza i proventi della vendita delle magliette ufficiali del tour "L'amore è una cosa semplice", realizzate da due designer d'eccezione come Dolce & Gabbana.