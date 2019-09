di Remo Sabatini

Certe volte, la crudeltà supera le fantasie più degenerate. Sì, perché come sia possibile arrivare al punto di prendere un povero, tirarlo su, gettarlo in una cisterna e chiuderla con una grossa pietra, è qualcosa che riesce difficile soltanto da immaginare. Eppure è proprio quello che è accaduto nelle campagne di Muro Leccese, piccolo comune di poco meno di 5.000 anime della provincia didove, se non fosse stato per i lamenti della bestiola, uditi da un passante, non rimarrebbe che prendere nota dell'ennesima barbarie compiuta ai danni di esseri indifesi.Fortunatamente e stavolta, le cose sono andate diversamente. Una volta sul posto, i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente ponendo fine, come illustrato dalle immagini pubblicate da Lecce Sette, alle sofferenze dell'animale che, altrimenti, sarebbe morto di stenti. Imbragato, il cane si è lasciato tirare su come sapesse di essere, finalmente in buone mani. Quelle stesse mani che, subito dopo, lo avrebbero trasferito in una struttura adeguata, sotto la custodia del Comune di Muro Leccese. E dei responsabili? Al momento, è calma piatta.