Miele, anche le api senza scorte per l'inverno a causa del cambiamento climatico

A causa dell'andamento climatico della scorsa primavera a Montalcino (Siena) è stata annullata la Settimana del miele. «Stimolare la politica ad aiutare gli apicoltori che, non solo soffrono la mancata produzione di miele, ma dovranno provvedere al mantenimento delle api», rileva in una nota l'Associazione apicoltori Arezzo Siena e Grosseto (Asga), che esprime rammarico per l'annullamento dell'evento. Le stesse api, osserva l'associazione, «non hanno sufficienti scorte per poter passare indenni l'inverno che sta bussando alle porte».

APPROFONDIMENTI USA Allo zoo di San Diego è corsa per vaccinare tigri e ghepardi CANADA Orca Kiska sola e disperata sbatte la testa contro il vetro della... BELLUNO PAY Biodiversità: assegnata la prima certificazione

L'Asga dice inoltre di «star progettando di coinvolgere le associazioni delle categorie agricole per un coinvolgimento più importante verso la salvaguardia del territorio e della sua meravigliosa biodiversità, trovando insieme delle sinergie per aiutare questi importantissimi animali a sopravvivere e produrre impollinazione per il benessere fondamentale della campagna e delle sue preziose colture».