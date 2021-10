Morta l'elefantessa del circo Rolando Orfei: Adra aveva 62 anni ed era malata da agosto

Era arrivata da qualche mese nella famiglia Orfei per rendere ancora più incedibile lo spettacolo del circo Rolando Orfei. Accolta con una grande gioia, perchè non è comune riuscire ad avere nella propria "scuderia" un elefantessa di 62 anni. Ma l'entusiasmo si è spento con la sua morte. Non ce l'ha fatta l'elefantessa indiana Andra, arrivata a Bergamo in agosto. Aveva 62 anni, era malata ed era accudita da alcuni membri della famiglia di circensi rimasti appositamente nel capoluogo orobico, dopo che all'inizio del mese il circo si era trasferito a Verona.

Andra era stata male in agosto: per soccorrerla era intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale, che l'aveva imbragata e sollevata affinché i veterinari potessero curarla. Le sue condizioni sembravano migliorate, ma la malattia e l'età hanno determinato il decesso.