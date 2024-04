Zugangsbeitrag für Venedig: Die Video-Anleitung zur Registrierung und Bezahlung vor dem Besuch die Stadt der Brücken

Initiative für den Zugangsbeitrag beginnt. Ab Donnerstag, dem 25. April, müssen Tagesgäste, die Stadt der Brücken besuchen möchten, nachweisen, dass sie sich auf dem Portal der Gemeinde Venedig registriert und das 5-Euro-Ticket bezahlt haben, es sei denn, sie gehören zu den ausgenommenen Kategorien. Die Versuchsphase dauert bis zum 14. Juli und umfasst 29 Tage. Was also tun? Sowohl Befreite als auch Zahlende müssen die Website cda.ve.it besuchen und sich jeweils in den Abschnitten Befreiungen oder Zahlung des Beitrags registrieren. Aber wer ist befreit? Ordnungskräfte Minderjährige Menschen mit Behinderungen Studenten Arbeiter Bewohner Venetiens Für Venezianer reicht es aus, einen Ausweis vorzuzeigen. Touristen, die zur Zahlung verpflichtet sind, sind diejenigen, die aus einer anderen Region kommen und nicht in Unterkünften übernachten, in denen bereits die Kurtaxe gezahlt wird. Der QR-Code muss von 8:30 Uhr morgens bis 16:00 Uhr nachmittags vorgezeigt werden. Danach ist das historische Zentrum frei.

