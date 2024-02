Il Bo sempre più dentro la città di Padova: inaugurato il nuovo complesso di via Campagnola. Presto uno studentato

PADOVA - Aule per 850 posti, una sala comune e saletta caffè. Oggi, 26 febbraio, è stata inaugurata la seconda parte del complesso di via Campagnola dell'Università di Padova, una struttura tecnologica e sostenibile.

Sarà possibile attraversarla anche per i cittadini che potranno così passare da via Campagnola a via Pietro Canal in un batter d'occhio.

Piccola curiosità: il complesso è stato costruito vicino a un cimitero ebraico, realizzato nel 1820. Le bonifiche hanno portato alla luce la necropoli romana più ricca della città di Padova (220 tombe), risalente ad un periodo compreso tra l’età augustea e i primi decenni del secondo secolo dopo Cristo.