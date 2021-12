Spazio, le immagini spettacolari della superficie del Sole catturate da due telescopi potentissimi

Deddy Dayag, 39 anni, ha utilizzato due telescopi molto potenti per filmare la superficie del Sole. Fotogramma per fotogramma, è riuscito a catturare dettagli impossibili da vedere ad occhio nudo. "Il sole è in continua evoluzione e noi come esseri umani che viviamo le nostre vite non ce ne accorgiamo nemmeno – ha dichiarato l'astrofotografo – dopo quasi due anni di riprese, posso ancora dire che mi emoziono ogni volta che punto il mio telescopio lassù". Il risultato è affascinante: ecco come si presenta il Sole visto da vicino.