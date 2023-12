Hyperloop One, fallisce l'idea di Elon Musk sul treno supersonico

Hyperloop One, l'azienda di trasporto creata da Elon Musk che costruisce linee incamerate in tubi per trasportare passeggeri e merci da una città all'altra a velocità simili a quelle di un aereo, sta chiudendo secondo Bloomberg. Inizialmente nata come una startup di grande risonanza, Hyperloop One ha raccolto più di 450 milioni di dollari dal suo lancio nel 2014, secondo PitchBook. Ha costruito una piccola pista di prova vicino a Las Vegas per sviluppare la sua tecnologia di trasporto e per un periodo ha assunto il nome di Virgin Hyperloop One dopo che Virgin di Richard Branson aveva investito nell'azienda. Virgin ha rimosso il proprio marchio dopo che la startup ha deciso l'anno scorso di concentrarsi sul trasporto di merci anziché sul trasporto di persone. Oggi la notizia della vendita della proprietà intellettuale a un'altra azienda con sede a Dubai.