Bici volanti, già 250 vendute: come funzionano e cosa serve per guidarle

La compagnia tecnologica Jetson ha creato la prima bici volante disponibile in commercio: la Jetson One. L'azienda sta già lavorando alle auto volanti: stimano che le guideremo entro la fine del decennio. Per ora è il veicolo monoposto il primo ad arrivare in commercio.

Da quando è stata lanciata, nell'ottobre 2021, sono state vendute oltre 250 bici volanti. Sono ora aperti gli ordini per le consegne successive al 2023. Il suo valore è di 68 mila sterline, circa 80 mila euro.

La Jetson One è completamente elettrica e al momento non ha bisogno di una licenza per essere pilotata. Pesa 86 chili, può volare per 20 minuti alla volta e raggiunge una velocità massima di 100 Km/h. È controllata con un joystick e una leva dell'acceleratore. Il futuro, insomma, è molto più vicino di quanto sembri.