L'entomologo forense Stefano Vanin: «I delitti peggiori a cui ho lavorato? Quelli che coinvolgono bambini» - Parte 2

Stefano Vanin, entomologo originario del Trevigiano, nella sua carriera ha visto davvero migliaia di casi. «Tutti i casi sono complicati, non ce ne sono di serie A e di serie B - spiega - Ci sono dei casi che mi fanno stare più male personalmente, sono quelli che coinvolgono i bambini. Sono casi che fanno star male anche lo scienziato che cerca di mantenere un certo distacco ma davanti a un bambino non può che scendere una lacrima. Poi quando c'è tanta pressione sia legata all'iter investigativo o ad altre questioni direi che si lavora male.

E chiunque voglia intraprendere questa strada, per Vanin, deve diffidare dei corsi e dei diplomi di associazioni non qualificate. Ci sono tantissimi corsi di laurea validi in Italia che danno una solida preparazione.

