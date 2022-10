Napoli-Ajax, le immagini dell'agguato ai tifosi olandesi in trattoria

Quattro olandesi, tifosi dell' Ajax, sono stati aggrediti in due distinti episodi ieri sera a Napoli, dove stasera si giocherà la partita di Champions League tra il Napoli e la squadra di Amsterdam. Per tre di loro sono state necessarie le cure in ospedale. Il primo episodio è avvenuto a largo Banchi Nuovi, nel centro storico cittadino, dove due tifosi sono stati aggrediti presumibilmente da tifosi napoletani e uno di loro ha riportato una ferita alla testa. Medicato all'ospedale Vecchio Pellegrini, è stato giudicato guaribile in 15 giorni. Teatro del secondo episodio è stata via Medina, nei pressi di una trattoria; anche in questo caso gli aggrediti sono due tifosi olandesi, che hanno dovuto fare ricorso alle cure all'Ospedale del Mare.

