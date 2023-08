Bacio alla calciatrice, la Fifa sospende Rubiales

Il presidente della Commissione Disciplinare della FIFA, Jorge Ivan Palacio, avvalendosi dei poteri concessi dall'articolo 51 del Codice Disciplinare FIFA (CDF), ha sospeso in via provvisoria il presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales da tutte le attività legate al calcio a tempo indeterminato. Sia a livello nazionale che internazionale. Questa sospensione avrà effetto immediato e si protrarrà per un periodo iniziale di novanta giorni. Come riporta Marca, in questo periodo sarà portato a termine il procedimento disciplinare aperto dopo il bacio alla calciatrice Jennifer Hermoso. Proprio per tutelare quest'ultima "e il buon ordine del procedimento disciplinare in corso dinanzi a questo organo disciplinare", la Fifa ha emesso due direttive aggiuntive con le quali ordina a Luis Rubiales di astenersi, per sé o per terzi, dal contattare o tentare di contattare Jennifer Hermoso o persone a lei vicine.