Woody Allen a "Che Tempo Che Fa": lo sciopero, l'IA e l'incontro con la Regina Elisabetta

È stata una lunga intervista quella che Woody Allen ha rilasciato in collegamento con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Il regista Premio Oscar ha infatti parlato di cinema ma anche di attualità, commentando ad esempio lo sciopero di Hollywood e i rischi dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'intrattenimento. «Non sono ottimista. - commenta Woody Allen sullo sciopero di attori e sceneggiatori - Oggi i film si guardano sullo schermo di casa, ma sarebbe meglio andare al cinema in queste sale con tanta gente. Di modo che possa essere un'esperienza sociale invece che sedersi sul divano a casa o guardarseli dal letto della propria camera. Pare che il cinema vada in questa direzione e io non è che sia proprio a favore». Il regista parla poi dell'incontro con la Regina Elisabetta e della sua carriera: «Sono stato fortunatissimo, fare film è bellissimo. - dice a Fabio Fazio - Se non avessi fatto film avrei fatto un lavoro qualsiasi: il tassista, l'ascensorista, il postino... Purtroppo non sono andato a scuola, ho fatto un anno e poi mi hanno buttato fuori dal liceo. Avrei fatto consegne a domicilio!».