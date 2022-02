Sanremo 2022, Dargen D'Amico: «Riapertura discoteche? Solo se c'è progettualità»

Mentre a Sanremo impazza la sua Dove si balla, Dargen D'Amico annuncia l'uscita del nuovo album il 4 marzo, dal titolo Nei Sogni Nessuno è Monogamo (Island Records/Universal Music Italy). Un progetto dalla vita non facile, come confessa lo stesso artista. «Da quando ho scoperto di andare a Sanremo, l'ho veramente vista come un’occasione. - dice Dargen - Cercavo un’occasione per ritornare a fare questo, per costringermi a scrivere giorno e notte. Volevo buttare in questo disco quello che ho pensato e non ho scritto negli ultimi anni. Dalla notte in cui ho scoperto di essere a Sanremo, ho iniziato a scrivere e nel disco ci sono le cose più dignitose che ho scritto in questi mesi».

Foto: Adriana Tedeschi

