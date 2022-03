Oscar 2022, Chris Rock in lacrime va a chiedere scusa a Will Smith? Il video dopo la premiazione

Sul web spunta un video dopo la cerimonia di premiazione degli Oscar e l’ormai celebre schiaffo rifilato da Will Smith a Chris Rock. Nel filmato si vedrebbe il comico piangere accanto all’attore dopo la fine dell’evento. Qual è la verità su questo video? Davvero Chris Rock si è scusato con Will Smith? Photo Credits: Kikapress; Music: "OnceAgain" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Will Smith, la barzelletta sull'uomo con l'alopecia: cosa disse l'attore in tv ben 31 anni fa