La Casa di carta, red carpet per il lancio degli ultimi episodi

Cast al completo per il photocall di lancio del tanto atteso finale de "La casa di carta". Manca pochissimo all'uscita degli ultimi episodi della serie Netflix spagnola: il volume 2 della quinta e ultima stagione sarà disponibile a partire da venerdì 3 dicembre. Cinque episodi per scoprire che cosa accadrà alla banda del Professore. "Mi piace pensare che noi con 'La casa di carta' abbiamo messo un piccolo granello di sabbia per mostrare al resto del mondo che è possibile fare cose interessanti, che non devono necessariamente venire dagli Stati Uniti o dalla Gran Bretagna" ha dichiarato l'attore Álvaro Morte. "Ho vissuto tutto con molta intensità, molta tristezza, tantissima malinconia – spiega l'attrice che interpreta Tokyo, Úrsula Corberó – l'ultimo mese di riprese è stato molto intenso e molto forte. Ho pianto tanto, abbiamo pianto tanto tutti e oggi posso dirvi che i miei colleghi mi mancano molto, ma diciamo che il lutto è passato e oggi è un giorno di festa, quindi sono molto felice".