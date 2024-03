Gf, Greta Rossetti e la gaffe su "empatia": Alessio la corregge, ma lei non ci sta (e non reagisce bene)

Al Grande Fratello , un momento di relax tra i coinquilini è diventata il centro di discussione sul significato di un termine che forse, nella nostra quotidianità, è anche troppo abusato: “empatia”. Mentre un gruppo di ragazzi si trovava fuori per una pausa sigaretta, Greta Rossetti si è lasciata sfuggire una gaffe proprio su quella parola, scatenando un dibattito (che ha suscitato reazioni immediate e ironiche sui social). L’ex tentatrice di Temptation Island ha infatti rivelato una percezione del concetto di empatia inusuale e piuttosto distorta. Anche perché, quando Alessio ha corretto la sua interpretazione e ha tentato di chiarire il significato di empatia come capacità di riconoscere gli stati emozionali degli altri, la reazione della ragazza non è stata certo pacifica. Greta ha infatti insistito sulla sua visione, peggiorando di fatto le cose. Andiamo a scoprire insieme su cosa hanno discusso i concorrenti del reality show di Casa Mediaset. Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB