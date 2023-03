Francesco Arca: «Cerco di non fare entrare mai il lavoro nella mia vita privata»

Dal 19 Febbraio arriva in prima serata su Rai 1 una nuova serie 'Resta con me' con Francesco Arca e Laura Adriani. Una fiction crime in cui Arca è il Vice Questore della Mobile di Napoli; un uomo che ama profondamente il suo lavoro ma anche sua moglie Paola. Ma la vita è imprevedibile e un errore sconvolgerà completamente le loro vite. "Alessandro, il mio personaggio, bilancia molto male la vita privata con il lavoro. Io forse lo faccio un po' meglio! - racconta Francesco Arca nella nostra intervista - Bilancia male perché lui fa entrare il lavoro nella sua vita privata e questo penso che sia un grosso sbaglio per chi fa quel tipo di lavoro lì. Infatti è da questo grosso sbaglio nasceranno una serie di drammatici eventi che porteranno la coppia in crisi, porteranno una crisi lavorativa, una crisi familiare una crisi umana, che verrà risolta in parte dall'arrivo di un bambino." Crediti foto@Ufficio stampa Rai