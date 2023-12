Fedez da Mara Venier: «Ho pensato al suicidio, mi ha salvato la famiglia» Video

(Adnkronos) - L'idea del suicidio e l'amore della famiglia. Fedez si confessa nel salotto di Mara Venier a Domenica In, nella puntata di oggi. "Se oggi sono ancora qui e non sono andato oltre la progettualità è solo per la mia famiglia: a volte il dolore è talmente forte che pensi a gesti estremi. Ma ci sono responsabilità, ci sono i figli. Il pensiero di recare un danno così grave alle persone a cui tieni di più ti frena". (immagini raiplay.it)