Crozza/Bandecchi e la "pacata" scalata verso la presidenza del Consiglio

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza torna nelle vesti del Sindaco di Terni Stefano Bandecchi che, in maniera pacata e democratica, continua la scalata verso Palazzo Chigi "perché questa mano può essere "mitra", e può essere calma, una carezza, può essere tutto... io fra 4 anni diventerò presidente del Consiglio, aperto al confronto, democratico, senza mandare a fanculo chi mi dice che sono un buffone"