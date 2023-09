Barbara D'Urso passa in Rai dopo l'addio a Mediaset? La svolta nella sua carriera

Barbara d'Urso sta attraversando un periodo di importanti cambiamenti nella sua carriera. Dopo aver condotto per molti anni Pomeriggio 5, la conduttrice si trova ora a esplorare nuove opportunità professionali. A sostenerla in questa fase di transizione c'è Lucio Presta, noto agente dei personaggi VIP, con il quale Barbara ha ristabilito un'amicizia dopo anni di tensioni e conflitti. E mentre Barbara esplora nuove opportunità dopo l'addio a Mediaset, ci sono voci che suggeriscono un possibile approdo alla Rai. Mara Venier ha persino accennato alla possibilità di lasciarle il suo programma "Domenica In". Questa prospettiva ha suscitato l'interesse del pubblico televisivo, anche se nulla è stato confermato ufficialmente. Gli appassionati stanno attendendo con impazienza di vedere dove Barbara farà la sua prossima apparizione in televisione, mentre lei, si apprende dai social, è volata a Londra per un nuovo capitolo della sua vita. Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset music by Korb

