Antonella Clerici, la frecciatina in diretta: «Qui non si litiga, stiamo bene». Con chi ce l'aveva?

Proprio durante l'ultima puntata di "È solo mezzogiorno", Antonella Clerici si è lasciata andare a un discorso a riguardo dei toni della tv di oggi. La Clerici ha detto: «Con noi un’ora e mezza di svago, voi mettete su Rai 1 a quest’ora e non pensate a niente… Io avendo un animo da giornalista mi viene da dire tante cose ma ogni tanto invece non dico niente - ha aggiunto - e vi lascio così perché anche io ogni tanto ho bisogno di leggerezza; che non vuole dire stupidità ma vuol dire che ogni tanto il cervello ha bisogno di distrarsi. Quindi State con noi che almeno qui non si litiga non succede niente stiamo bene, ci divertiamo, si mangia di ride, si ascolta un po’ di musica e così sia… e venerdì c’è The Voice Senior».

