Amadeus passa alla Nove con un contratto da 100 Milioni? Annuncio imminente e addio alla Rai

Potrebbe arrivare già oggi l'annuncio ufficiale del passaggio di Amadeus al Nove, in un accordo del valore di cento milioni di euro per i prossimi quattro anni. Questa significativa mossa segna un addio pieno di tensioni con la Rai, alimentato dalle dichiarazioni di Amadeus riguardo alle sue richieste non accolte per un nuovo show dedicato a sua moglie e alle controversie legate al bando di Lucio Presta. Affari Tuoi, Amadeus via dalla Rai: cosa succederà al programma e chi lo condurrà?