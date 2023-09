Il linguaggio del corpo della principessa Charlene e del principe Alberto: fan preoccupati

Nel giorno del lancio del nuovo canale televisivo nazionale TVMonaco, la principessa Charlene e il principe Alberto di Monaco hanno attirato l'attenzione per il loro comportamento "goffo" e apparentemente teso. Questo ha alimentato le voci riguardo a una possibile separazione tra la coppia. Durante l'evento, Charlene, vestita elegantemente, è rimasta in silenzio mentre suo marito Alberto ha preso la parola per la maggior parte del tempo. Secondo fonti anonime, Charlene vivrebbe separata dal marito in Svizzera, vedendolo solo "su appuntamento". Si dice che ora abbiano una relazione più cerimoniale e che si dividano le responsabilità nella cura dei loro figli. Charlene aveva trascorso un lungo periodo lontano da Monaco nel 2021 a causa di problemi di salute, il che aveva messo ulteriormente alla prova la loro relazione. Photo Credits: Kikapress music by Korben

LEGGI ANCHE: -- Charlotte Casiraghi, la malattia che affligge la nipote di Charlene di Monaco