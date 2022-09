Praga, manifestanti in piazza contro la Nato, il caro energia e le sanzioni alla Russia: cantano l'inno nazionale

In Piazza San Venceslao a Praga si sono riunite 70mila persone per protestare contro la Nato e le sanzioni imposte alla Russia per l'invasione dell'Ucraina. Ecco i manifestanti che cantano l'inno della Repubblica Ceca.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

