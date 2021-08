Michelle Hunziker e Serena Autieri, amiche per la pelle: sui social le foto della vacanza

Michelle Hunziker e Serena Autieri, legate da una forte amicizia, sono in vacanza insieme con le rispettive famiglie. Le due conduttrici hanno scelto le Dolomiti per trascorrere qualche giorno di relax in alta quota. Da lì stanno pubblicando sui social foto e video della villeggiatura: queste sono le immagini postate sui loro profili Instagram. Le due amiche si ricaricano così prima di tornare in tv: con la nuova edizione di All Together Now la Hunziker e con Dedicato, su Rai1, la Autieri.