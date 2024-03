Kate Middleton "avvistata" di nuovo nel negozio con William: come si è mostrata in pubblico

Il ritiro dalle scene di Kate Middleton è riuscito a far partire una serie di speculazioni sul suo reale stato di salute e addirittura sul suo matrimonio con il principe William , che in tanti danno per finito: la principessa è stata recentemente avvistata in un negozio di Windsor insieme al marito, facendo partire tutta un'altra serie di polemiche. C'è chi diceva che non era lei, chi addirittura identificava la donna paparazzata con l'erede al trono con un'altra persona, la sua presunta amante. Pare che non ci sia nulla di vero in tutto questo, o forse sì? Arrivano le testimonianze di chi si trovava nell'ormai tanto celebre farm shop, dove la Principessa di Galles è stata avvistata di nuovo: non ci resta che andare a scoprirle insieme. Photo credits: Shutterstock, Kikapress ; music by Korben MKdB