Il principe Harry e la bizzarra affermazione sul regalo di Lady Diana: è vero o è un errore?

Il giorno è arrivato: l'attesissimo libro autobiografico del principe Harry, Spare, è stato pubblicato e la stampa di mezzo mondo sta passando in rassegna ogni singolo episodio raccontato nelle 540 pagine del volume. Tra questi, spunta un ricordo di Harry che non coinciderebbe con quanto accaduto nella realtà, o così sembrerebbe: il principe ha infatti raccontato che sua madre gli ha comprato la XBox nel 1997, ben 4 anni prima dell'uscita ufficiale della console di casa Microsoft. "Il 15 settembre 1997 ho compiuto tredici anni [...] Ho strappato la carta da imballaggio, il nastro. Ho sbirciato dentro [...] Era una Xbox. Mi ha fatto piacere. Amavo i videogiochi" ha scritto Harry. Si tratta di un errore oppure no?

