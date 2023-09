Spagna, giornalista spagnola molestata in diretta tv da un passante: arrestato

Isabel Balado, una giovane giornalista spagnola della trasmissione '"En boca de todos", in onda sul canale "Cuatro", stava realizzando un servizio televisivo su un caso di furto in un negozio quando è stata avvicinata da un 25enne di nazionalità rumena che prima, con fare innocente, le chiede: «Da che canale vieni?», per poi palpeggiarla in diretta tv.

Lei non si scompone e chiede: «Per quanto tu voglia chiedermi da che canale veniamo, dovevi davvero toccarmi il sedere?».

«Ti ho toccato il sedere? - risponde lui - scusami, non volevo toccarti». ll giovane nega, anche se il gesto è chiaramente visibile nelle riprese, poi si allontana dalla telecamera, ma non prima di averle accarezzato i capelli con fare accondiscendente. La giornalista sarebbe pronta per proseguire il servizio, ma il conduttore da studio, Nacho Abad, decide di sospendere il collegamento. I collaboratori a quel punto chiamano l'intervento delle forze dell'ordine, intervenute per arrestare il responsabile della molestia.

Le reazioni

Mediaset España, di cui fa appunto parte il canale, ha diffuso un comunicato in cui esprime la massima solidarietà alla giornalista, «dopo la situazione assolutamente intollerabile che ha vissuto oggi». Le molestie sessuali subite dalla giovane professionista hanno generato dure reazioni in Spagna. Ad intervenire è stata in primis la Ministra per le pari opportunità Irene Montero: «Ciò che fino ad ora era considerato normale non lo è più. #Basta è il grido del nostro Paese per garantire il diritto alla libertà sessuale di tutte le donne», ha dichiarato, seguita dalla Segretaria di Stato per l’uguaglianza Angela Rodriguez: «L'impunità con cui agiscono gli aggressori, anche in televisione o mentre il mondo intero guarda la finale di un Mondiale con i nostri corpi a disposizione, deve finire».