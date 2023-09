Questo è il fungo piú letale che ci sia e si trova in Italia: fai attenzione

Il regno dei funghi è incredibilmente diversificato, con migliaia di specie conosciute in tutto il mondo. Alcune specie sono commestibili e molto apprezzate per il loro sapore, mentre altre sono velenose e da evitare. Il fungo più pericoloso e letale si chiama Amanita phalloides, è noto come "tignosa verdognola". Causa la sindrome falloidea, caratterizzata da vomito, dolori addominali intensi, insufficienza epatica grave e può portare alla morte. Solo 30 grammi di questo fungo possono essere letali per un adulto. Cresce principalmente in estate e autunno, ma talvolta anche in primavera, in vari tipi di boschi italiani e vicino a conifere, quercie, castagni e noccioli. Per identificarlo in modo sicuro, è importante osservare caratteristiche chiave come il colore biancastro del gambo con bande zebrate sericeo-verdastre, lamelle biancastre staccate dal gambo, cappello con fibrille radiali, una volta bianca e membranacea, e un anello ampio e cascante. Photo: Shutterstock Music: Korben