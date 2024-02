Fedez e Chiara Ferragni, Roberta Bruzzone sul rapper: «Ha scaricato la moglie per salvare se stesso, non mi sorprende»

Nel corso della giornata di ieri, l’annuncio pubblicato da Dagospia riguardante la presunta rottura del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni ha rapidamente scatenato un vortice di speculazioni nel vivace universo del gossip. Numerose personalità hanno espresso opinioni in merito alla situazione sia sul web che nei salotti televisivi, nei quali la celebre psicologa forense Roberta Bruzzone si è sentita chiamata in causa per provare delineare un approfondito profilo psicologico del rapper, gettando ulteriori riflessioni nel dibattito pubblico. Intervenuta a Ore 14 di Milo Infante, la dottoressa non ha mancato di offrire un suo parere riguardo al presunto comportamento dell’artista, spiegando puntualmente i motivi che lo avrebbero portato a questo “abbandono” della moglie in un momento tanto difficile e delicato per lei. Ma cosa avrà mai detto la Bruzzone? E perché le sue parole fanno tanto discutere? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; Music by Korben MKdB