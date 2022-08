Dove andare a settembre? Ecco 10 luoghi magici da visitare in Italia

L’Italia è un Paese magico dove la bellezza dei paesaggi e la meraviglia di borghi e musei lo rendono unico e inimitabile. Sono tanti i luoghi da visitare ma dieci sembrano essere quelli più belli da vedere. Il periodo ideale per farlo è settembre. Da Nord a Sud, passando per il centro: ogni regione ha una storia da raccontare e i turisti saranno folgorati dallo splendore di paesaggi dove la natura si fonde alla realtà. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: Once Again - from bensound.com

