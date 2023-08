Caldo record, l'orsa si rinfresca nel fontanile del centro storico

Caldo record in Marsica e l'orsa si getta del fontanile del centro storico di Lecce nei Marsi, cittadina in provincia dell'Aquila in Abruzzo. L'orsa da qualche giorno è stata avvistata in paese dove trova cibo nei cassonetti e sugli alberi da frutta, è golosissima di prugne.

L'altra sera è stata immortalata nel fontanile dove ha cercato refrigerio per difendersi dall'afa di Lecce nei Marsi, paese nella conca del Fucino, zona arida e calda. «Lecce nei Marsi sa offrire agli orsi anche refrigerio nelle caldi notte d'estate. La nostra comunità è consapevole di ospitare dei bellissimi esemplari di orso bruno marsicano e fa di tutto per tutelarli», dice il sindaco Augusto Barile (testo di Sonia Paglia)