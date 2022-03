Beckham "dà in gestione" il suo profilo Instagram a una dottoressa ucraina

(Agenzia Vista) Londra, 20 marzo 2022 "Oggi consegno i miei canali social a Iryna, la responsabile del Centro regionale perinatale di Kharkiv, in Ucraina, dove sta aiutando le madri a partorire", così l'ex calciatore David Beckham in un video postato su Instagram. Beckham ha 'regalato' il suo profilo social da 71milioni di follower per condividere il lavoro dei medici ucraini e supportare una raccolta fondi di Unicef. / Instagram davidbeckham Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev