Alberto e Charlene di Monaco, la foto virale del bacio nasconde qualcosa? Lo strano dettaglio

LOLNEWS.IT - Dopo aver sconfitto il Covid, Charlene di Monaco è tornata a presenziare al fianco del marito Alberto in una serie di eventi molto importanti: dalla 61° edizione del Festival della Tv di Montecarlo, dove ha brillato con un abito lungo verde smeraldo al viaggio di stato in Norvegia, dove non è mancato un bacio in pubblico. Il momento è stato immortalato e super commentato dagli utenti: ecco cos'hanno notato di strano.

(Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

Guarda qua : >> IL DETTAGLIO SUL BACIO TRA ALBERTO E CHARLENE NON È PASSATO INOSSERVATO: LA FOTO RIVELATRICE