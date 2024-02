Nebbia cerebrale post Covid: sintomi, cause e nuovi studi. Alessandra Vergori: «Ipotesi infiammazione al cervello»

Dottoressa cos’è la nebbia cerebrale post COVID?

A cosa è dovuta?

Potrebbe spiegare in dettaglio lo studio condotto dal trinity college sul cosiddetto Long Covid?

Come interpretate il collegamento tra la nebbia cerebrale post COVID e le alterazioni riscontrate nel cervello?

Presso INMI risultati preliminari su compromissione neuropsicologica in Long Covid

Questo potrebbe aprire nuove vie per il trattamento di questa condizione?

Nell'epoca post-pandemica, uno dei sintomi più dibattuti e investigati che continua a emergere nel post COVID-19 è la cosiddetta "nebbia cerebrale". Questa condizione, caratterizzata da, difficoltà di concentrazione e problemi di memoria, rappresenta una sfida sia per chi ne soffre sia per la comunità medica che cerca di comprenderne cause e trattamenti. Ne abbiamo parlato con la Dott.ssa, dirigente medico e ricercatrice presso la, per approfondire questo argomento affrontato recentemente anche attraverso uno studio del "Trinity College Dublin Allied Researchers Bioresource".La nebbia cerebrale post COVID-19 è un termine che viene utilizzato per descrivere una serie di sintomi neurpsicologici che alcune persone sperimentano dopo essere state infettate dal virus SARS-CoV-2, il virus responsabile della COVID-19. Questi sintomi possono includere confusione mentale, difficoltà di concentrazione, difficoltà di memoria e disturbi psicologici. Può colpire persone di tutte le età, anche coloro che hanno avuto una forma lieve di COVID19.Non è ancora completamente compreso come il virus influisca sul sistema nervoso e provochi questi sintomi. È importante però sottolineare che la ricerca su questo argomento è ancora in corso, e gli esperti stanno cercando di capire meglio la natura e la durata di questi sintomi. Alcune ipotesi suggeriscono che il virus possa causare infiammazione nel cervello , interferire con il flusso sanguigno cerebrale o avere altri effetti diretti sul sistema nervoso centrale.Questo recente studio pubblicato sulla rivista Nature Neuroscience ha dimostrato che la compromissione della barriera ematoencefalica, durante l'infezione acuta e nei pazienti con sintomi PostCOVID può determinare uno stato infiammatorio persistente in grado di causare deterioramento cognitivo, noto come "brain fog" o nebbia cerebrale.La barriera ematoencefalica è una barriera anatomica che separa il sistema circolatorio del cervello dal resto del corpo con un ruolo chiave nella protezione del cervello da infezioni, tossine e sostanze potenzialmente dannose presenti nel sangue. La presenza di questa compromissione nei pazienti con long COVID e brain fog e la contestuale infiammazione sistemica persistente è proprio ciò che è stato riscontrato mediante tecniche avanzate di risonanza magnetica e test specifici su sangue.Presso il nostro centro è stato condotto uno studio che ha esaminato la performance cognitiva e psicologica in pazienti affetti da sindrome Post COVID. Sono stati valutati 520 pazienti attraverso un'analisi neuropsicologica completa e l’utilizzo questionari su sintomi d'ansia/depressione e qualità del sonno. L'89% dei pazienti riportava esiti cognitivi lievi definiti come l’alterazione di almeno un test. A lungo termine, il 12% e il 9% dei pazienti hanno mostrato deficit nella memoria a breve termine e nella memoria relata al ragionamento e alla guida dei processi decisionali (memoria di lavoro). Inoltre, il 47% ha riportato ansia e il 31% una qualità del sonno peggiore. Nei pazienti precedentemente ospedalizzati per COVID19, è stata osservata una percentuale maggiore di alterazione cognitiva, in particolare nella memoria verbale a breve e lungo termine e una peggiore qualità del sonno; al contrario, sintomi ansioso-depressivi sono stati riscontrati nei pazienti non precedentemente ospedalizzati. Interessante la relazione tra queste alterazioni e la salute psicologica, vale a dire che ansia e depressioni potrebbero anche spiegare le alterazioni cognitive riscontrate. Inoltre, sembra che il genere femminile sia associato ad un aumentato rischio di alterazioni nella qualità del sonno e sintomi psicologici.Attualmente, le prospettive terapeutiche per la nebbia cerebrale stanno emergendo man mano che gli scienziati e i professionisti medici comprendono meglio questa condizione. È importante notare che il termine nebbia cerebrale può essere utilizzato in modo piuttosto generico per descrivere una serie di sintomi cognitivi, e le opzioni terapeutiche possono variare in base alla causa sottostante. E’ sicuramente utile un approccio multidisciplinare che includa: gestione dei sintomi, terapie cognitive, fisioterapia e riabilitazione, esercizio fisico, gestione dello stress, una dieta equilibrata e uno stile di vita sano. Per quanto riguarda le terapie specifiche: sono in corso alcune sperimentazioni con farmaci i cui risultati definitivi non sono al momento conosciuti. La nebbia cerebrale può avere notevoli implicazioni sociali, influenzando le relazioni interpersonali, l'ambito professionale e la partecipazione ad attività sociali.