Dieta, «Dimagrire velocemente non è impossibile»: ecco 5 consigli del dietologo per riuscirci in pochi giorni

È possibile dimagrire in modo veloce? La dieta, l'attività fisica e la giusta idratazione rimangono i tre alleati imbattibili per la perdita repentina del peso. Fondamentale «dimunire drasticamente i grassi, i formaggi, i dolci, l'alcol», spiega il professore Nicola Sorrentino, specialista in Scienza dell'Alimentazione e Dietetica, direttore di IULM Food Academy. Per tenere sotto controllo le calorie poi è necessario «fare attenzione alle cotture e all'olio»: raccomandati «solo due cucchiaini al giorno».

Dieta, porzioni piccole e ad orari fissi: ecco l'elisir di lunga vita